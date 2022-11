Spectacle – Grand Large Centre Paris Anim’ Espace Beaujon, 29 novembre 2022, Paris.

Le mardi 29 novembre 2022

de 20h00 à 21h00

. gratuit

Dans un décor de chaos, six femmes sur scène relèvent la tête et passent «la barre avec panache » pour gagner « Le Grand Large »

La nouvelle école des femmes ?

Dans un décor de chaos, sens dessus dessous, six femmes sur scène relèvent la tête, reconquièrent leur dignité et passent «la barre avec panache » pour gagner « Le Grand Large ». Elles racontent, à leur manière, les relations femmes-hommes, les violences envers les femmes – et particulièrement les violences conjugales… Mais surtout, elles partagent leur formidable message de résilience, celui de cet espoir qui est en chacune d’elles, pour « se déshabiller de cette immense cape noire » qui les a étouffées et violentées.

Parler, dire, écrire, monter sur scène pour gagner sa liberté…. “Le Grand Large”, ou la rencontre des textes écrits par les comédiennes elles-mêmes et ceux d’auteurs et d’autrices connu.e.s….

Un spectacle à la fois rude, sans concession, mais aussi poétique et émouvant.

Avec les mots de Berrada-Berca (Ed. Do), A.Sylvestre (BC Music), D. Farah (Ed. Grasset), Amadou Amal (Ed. E.Collas), Zazie (Universal music), Ch. Taubira (Ed.Plon), P.Eluard (Ed.Pléiade).

Par l’association l’Escale – Solidarité Femmes

Écriture et jeu : Blanche, Claudia, Dahlia, Jane, Julia et Miral

Mise en scène : Hervé Guillemot

Dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes

Centre Paris Anim’ Espace Beaujon 208, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

Contact : http://www.ebeaujon.org 0153530699 info@ebeaujon.org https://www.facebook.com/events/3233790850219892/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22calendar_going_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D https://www.facebook.com/events/3233790850219892/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22calendar_going_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D https://ebeaujon.org/evenements/spectacles/grand-large-association-lescale/

© association l’Escale – Solidarité Femmes Grand Large – association l’Escale – Solidarité Femmes