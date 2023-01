Spectacle : « Grand et Méchant le loup ? » Jussey Jussey Jussey Catégories d’Évènement: Haute-Saône

Haute-Saône Jussey EUR A l’occasion des Nuits de la Lecture, la Médiathèque de Jussey accueillera Marie CABURET et Laurent SIGRIST de la compagnie à La Lueur des Contes pour présenter leur spectacle.

Pour tenter d’endormir ses petits, un papa loup leur conte des histoires à sa façon…

Que devient le grand méchant loup des histoires quand c’est le loup qui le dit ??? Tantôt drôles, tantôt tendres, accompagnés par la grosse voix grave de la contrebasse, des contes traditionnels et un récit contemporain pour frissonner de peur et de plaisir…

Inscription obligatoire. mediatheque@cchvs.fr +33 3 84 77 73 78 Médiathèque des Hauts du Val de Saône Lieu-dit Pré Jean Roche Jussey

