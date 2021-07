Lagny-sur-Marne EVS Lagny-sur-Marne, Seine-et-Marne Spectacle « Graine ou jardin des saisons » (de 9 mois à 6 ans) EVS Lagny-sur-Marne Catégories d’évènement: Lagny-sur-Marne

Seine-et-Marne

Spectacle « Graine ou jardin des saisons » (de 9 mois à 6 ans) EVS, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Lagny-sur-Marne. Spectacle « Graine ou jardin des saisons » (de 9 mois à 6 ans)

le lundi 19 juillet à 10:00

Printemps, été, automne, hiver, puis retour du printemps, le rythme des saisons nous confronte aussi au cycle de la vie, son éternel renouvellement, son inéluctable finitude. De grandes questions pour de si petits spectateurs pourrait-on dire ! Mais c’est justement leur façon si généreuse d’être au spectacle qui nous pousse à centrer notre propos autour de thèmes essentiels. L’écoute des tout-petits est si entière qu’elle nous invite à leur parler « vrai » et profond.

sur inscription

EVS Avenue de la République 77400 Lagny-sur-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-19T10:00:00 2021-07-19T10:45:00

