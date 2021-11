Fresse-sur-Moselle Fresse-sur-Moselle Fresse-sur-Moselle, Vosges SPECTACLE ‘GRAIN DE FOLIE’ Fresse-sur-Moselle Fresse-sur-Moselle Catégories d’évènement: Fresse-sur-Moselle

Vosges

SPECTACLE ‘GRAIN DE FOLIE’ Fresse-sur-Moselle, 27 novembre 2021, Fresse-sur-Moselle. SPECTACLE ‘GRAIN DE FOLIE’ Maison des Associations 1 rue du Général De Gaulle Fresse-sur-Moselle

2021-11-27 20:30:00 – 2021-11-27 Maison des Associations 1 rue du Général De Gaulle

Fresse-sur-Moselle Vosges Fresse-sur-Moselle 6 EUR Un spectacle intitulé « Grain de Folie » organisé au profit du Téléthon aura lieu à la salle de spectacles de Fresse-sur-Moselle. A l’entracte, vente de pâtisseries et de boissons. Réservations par téléphone et billetterie sur place. Pass sanitaire obligatoire. +33 7 85 33 52 01 Grain de Folie

Maison des Associations 1 rue du Général De Gaulle Fresse-sur-Moselle

dernière mise à jour : 2021-11-20 par

Détails Catégories d’évènement: Fresse-sur-Moselle, Vosges Autres Lieu Fresse-sur-Moselle Adresse Maison des Associations 1 rue du Général De Gaulle Ville Fresse-sur-Moselle lieuville Maison des Associations 1 rue du Général De Gaulle Fresse-sur-Moselle