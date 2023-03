Spectacle « Gouttes d’Impro » rue des Champs Frahier-et-Chatebier Catégories d’Évènement: Frahier-et-Chatebier

Haute-Saône

Spectacle « Gouttes d’Impro » rue des Champs, 18 mars 2023, Frahier-et-Chatebier . Spectacle « Gouttes d’Impro » Salle culturelle rue des Champs Frahier-et-Chatebier Haute-Saône rue des Champs Salle culturelle

2023-03-18 – 2023-03-18

rue des Champs Salle culturelle

Frahier-et-Chatebier

Haute-Saône Spectacle « Gouttes d’Impro »

Les 90 Lucioles et la Bobine Machine présentent un théâtre improvisé inspiré par le vin !

Spectacle – vin – planche apéro.

Samedi 18 mars à 20h30 à la salle culturelle de Frahier.

Tarif : 30€, sur réservation auprès de la mairie au 03 84 27 31 14 ou https://les-90-lucioles.s2.yapla.com/fr/event-36444 +33 3 84 27 31 14 https://les-90-lucioles.s2.yapla.com/fr/event-36444 rue des Champs Salle culturelle Frahier-et-Chatebier

dernière mise à jour : 2023-03-02 par

Détails Catégories d’Évènement: Frahier-et-Chatebier, Haute-Saône Autres Lieu Frahier-et-Chatebier Adresse Frahier-et-Chatebier Haute-Saône rue des Champs Salle culturelle Ville Frahier-et-Chatebier Departement Haute-Saône Lieu Ville rue des Champs Salle culturelle Frahier-et-Chatebier

Spectacle « Gouttes d’Impro » rue des Champs 2023-03-18 was last modified: by Spectacle « Gouttes d’Impro » rue des Champs Frahier-et-Chatebier 18 mars 2023 Haute-Saône rue des Champs Frahier-et-Chatebier Salle culturelle rue des Champs Frahier-et-Chatebier Haute-Saône

Frahier-et-Chatebier Haute-Saône