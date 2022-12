Spectacle Goupil et Kosmao Redon Redon Redon Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Spectacle Goupil et Kosmao
Place du Parlement Théâtre Le Canal Redon

2023-01-11 18:30:00

Théâtre Le Canal Place du Parlement
Redon

Ille-et-Vilaine Redon Dans la pure tradition des numéros de cabaret, le grand magicien Kosmao s’avance avec son assistant Goupil. Les tours de magie s’enchaînent, mais la mécanique va se gripper car Goupil est un assistant rebelle. Il faut dire qu’il était d’abord un renard, puis une écharpe, avant de faire ce métier. Ce numéro enchantera les petits spectateurs comme les plus grands !

En partenariat avec le 7,conservatoire intercommunal du pays de Redon. billetterie.lecanal@redon-agglomeration.bzh +33 2 23 10 10 80 http://www.lecanaltheatre.fr/ Théâtre Le Canal Place du Parlement Redon

