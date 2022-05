Spectacle « Glucose » Salle Orion, 13 mai 2022, Mondonville.

Spectacle « Glucose »

Salle Orion, le vendredi 13 mai à 20:30

« Glucose » | Cie Hors sol ————————– Dès l’enfance, le sucre est source de plaisir et de gourmandise. Consommé de façon souvent effrénée, il est l’allié indispensable à chaque fête, la consolation de nos petits chagrins, et peut devenir la récompense de chaque effort. A l’âge adulte, telle une « madeleine de Proust », il reste synonyme de douceur et de réconfort. Si une consommation modérée ne présente pas de problèmes, l’arrivée de sucres ajoutés modifie nos comportements alimentaires. Le sucre est aujourd’hui complètement intégré à nos habitudes, souvent à notre insu, et nos organismes deviennent de plus en plus demandeurs. Sommes-nous devenus dépendants ? Informations pratiques ———————- La programmation culturelle est gratuite, sur inscription. Pensez à réservez vos places ! Les activités commencent à l’heure. Les soirs de représentation, la salle d’animation ouvre 15 minutes avant le début du spectacle.

Mondonville

Salle Orion Chemin de Cantegril 31700 Mondonville Mondonville



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-13T20:30:00 2022-05-13T22:30:00