SPECTACLE « GLORIA… MA PRINCESSE INTÉRIEURE » Cazouls-lès-Béziers, jeudi 7 mars 2024.

SPECTACLE « GLORIA… MA PRINCESSE INTÉRIEURE » Cazouls-lès-Béziers Hérault

A l’occasion de la programmation spéciale « Semaine des droits des femmes » venez découvrir le spectacle « GLORIA …Ma princesse intérieure » de la compagnie l’Art Osé. Le spectacle a été lauréat des plateaux partagés Clown et Conte du Théâtre du Samovar.

A l’occasion de la programmation spéciale « Semaine des droits des femmes » venez découvrir le spectacle « GLORIA …Ma princesse intérieure » de la compagnie l’Art Osé. En l’an de grâce 1975, dans le royaume de Toulon, la princesse Gloria voit le jour. Elle est si belle qu’elle déclenche de terribles jalousies dans le royaume. Le roi et la reine sont terrifiés. Alors, pour la protéger, ils l’enferment tout en haut d’une très haute tour, dans le grenier du Donjon qui n’a pour seule issue qu’une minuscule fenêtre. 48 ans plus tard, elle décide de sortir. 48 ans dans un donjon, c’est long. Elle va trouver le moyen de s’évader pour rejoindre le prince au bal. Il l’attend pour l’enlever. L’enjeu est l’enlèvement de Gloria mais personne ne sera forcé, ni même désigné. Le final du spectacle appartient au public, il s’écrira ensemble, à chaque fois unique et, on l’espère, heureux avec beaucoup d’enfants.

Spectacle / durée 45 mn / public adulte

Le spectacle a été lauréat des plateaux partagés Clown et Conte du Théâtre du Samovar .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07 18:30:00

fin : 2024-03-07

11 Avenue Professeur Amédée Borrel

Cazouls-lès-Béziers 34370 Hérault Occitanie mairie@mairiecazoulslesbeziers.fr

L’événement SPECTACLE « GLORIA… MA PRINCESSE INTÉRIEURE » Cazouls-lès-Béziers a été mis à jour le 2024-01-31 par OT LA DOMITIENNE