Spectacle : Globe Story Soultz-sous-Forêts, 26 novembre 2021, Soultz-sous-Forêts.

Spectacle : Globe Story Soultz-sous-Forêts

2021-11-26 19:30:00 – 2021-11-26 20:25:00

Soultz-sous-Forêts Bas-Rhin

Ce spectacle à voir en famille, nous entraîne dans un film muet, dans un monde en couleur sépia, rythmé par la musique du piano. Gréta et Max, ce duo de clowns, nous partage leur histoire pleine de poésie. Et nous voilà catapulté dans leur vie : de leur rencontre jusqu’à la mort, nous suivons leurs joies et leurs peines avec un grand sourire aux lèvres ou quelques larmes au coin de l’œil.

Greta et Max, ce duo de clowns, nous partage leur histoire pleine de poésie, de leur rencontre jusqu’à la mort, nous suivons leurs joies et leurs peines.

Ce spectacle à voir en famille, nous entraîne dans un film muet, dans un monde en couleur sépia, rythmé par la musique du piano. Gréta et Max, ce duo de clowns, nous partage leur histoire pleine de poésie. Et nous voilà catapulté dans leur vie : de leur rencontre jusqu’à la mort, nous suivons leurs joies et leurs peines avec un grand sourire aux lèvres ou quelques larmes au coin de l’œil.

Soultz-sous-Forêts

dernière mise à jour : 2021-11-16 par