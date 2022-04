SPECTACLE – GISÈLE VIENNE – CROWD Metz, 11 mai 2022, Metz.

SPECTACLE – GISÈLE VIENNE – CROWD ARSENAL – Grande Salle 3 avenue Ney Metz

2022-05-11 20:00:00 20:00:00 – 2022-05-11 ARSENAL – Grande Salle 3 avenue Ney

Metz 57000

La troublante chorégraphe franco-autrichienne réunit une foule de danseurs sur les beats électro surpuissants du duo KTL (Peter Rehberg et Stephen O’Malley). Dans une fête underground plus ou moins improvisée, au milieu de cadavres de bouteilles et de gobelets sur un sol de terre, ils dansent au ralenti, comme en slow-motion, rejouant des mouvements cadencés, à l’instar d’un rembobinage sans fin des mêmes séquences. Distorsion du temps et des repères, réalité qui se trouble. Gisèle Vienne poursuit sa traversée des rituels collectifs contemporains dont émergent désirs inavouables, inquiétante étrangeté et pulsions de violence plus ou moins contenue.

http://www.citemusicale-metz.fr/

CITÉ MUSICALE

