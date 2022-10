Spectacle : Gisèle Halimi, défendre ! Coulonges-Thouarsais, 14 octobre 2022, Coulonges-Thouarsais.

Spectacle : Gisèle Halimi, défendre !

Dans la salle des fêtes Coulonges-Thouarsais Deux-Svres

2022-10-14 – 2022-10-14

EUR Gisèle Halimi, défendre ! Tout au long de sa vie d’engagements et de luttes, cette « avocate irrespectueuse » a été animée d’un souffle, d’un entêtement : celui d’une « farouche liberté ». D’abord pour elle puis pour toutes celles et ceux qu’elle a défendus, tout particulièrement celles et ceux engagés dans des causes de grande liberté non reconnus par l’époque ou la justice.

Plus d’infos sur les Cie : https://www.louvrage.fr/

En partenariat avec les Centres socio-culturels du Thouarsais et de l’Airvaudais

Cette soirée donne à suivre et à écouter les parcours d’une femme exceptionnelle, engagée dans le combat pour le respect des droits humains, et plus particulièrement les droits des femmes. Gisèle Halimi, défendre !

