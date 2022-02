Spectacle : Girls and Boys Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims Marne Reims Texte : Dennis Kelly

Traduction : Philippe Le Moine

Mise en scène : Chloé Dabert Report de saison 20/21, production, artiste directrice, artiste associé, tout public dès 15 ans –

Les histoires d’amour finissent mal Retour de « Girls and Boys », la première création de Chloé Dabert à la Comédie. Au plateau, s’appuyant sur le travail vidéo et la scénographie de Pierre Nouvel, artiste associé à la Comédie, Bénédicte Cerutti déploie tout en finesse le récit des déboires ordinaires d’un couple miné par les trahisons et les conflits. Magnifique monologue qui commence par une rencontre ratée et se transforme peu à peu en thriller psychologique et social, le spectacle fait résonner la langue explosive et drôle de Dennis Kelly. Le très mordant auteur anglais qui explore ici autant la cruauté profonde et ordinaire des relations humaines que les dérèglements de notre société.

– Introduction au casque proposée sur l’ensemble des représentations.

Réservation du casque (au moins 48h à l'avance) par mail. Représentation du jeu. 24 fév. suivie d'une rencontre avec l'équipe artistique

