SPECTACLE – GINGER’S UNIVERSE SHOW Metz, 2 mars 2022, Metz.

La silhouette masquée de Ginger McCurly est déjà apparue sur scène en première partie de Rone et de Chapelier Fou, deux musiciens électro qui partagent avec lui son goût pour les atmosphères épiques et poétiques. Utilisant son corps et ses claviers au milieu d’un décor mélangeant structures en bois et LED animées, l’artiste mosellan propose ici un show musical et visuel inédit mélangeant des compositions originales et des morceaux d’artistes qui l’ont influencé. La promesse d’une fête débridée, colorée et enivrante pour jeunes et (un peu plus) vieux danseurs.

Sur réservation

