SPECTACLE : GIL & BEN (RÉ)UNIS Le Canotier Saint-Brevin-les-Pins, vendredi 15 novembre 2024.

Comédie avec Gil Alma et Benoît Joubert, pour un spectacle sympathique, ébergique et divertissant !

L’histoire :

Gil va dire OUI pour vivre la plus belle journée de sa vie… Le Mariage !

C’est le jour J Gil va se marier ! Et pour préparer cette journée inoubliable, il fait appel à Ben, son ami d’enfance. Le sort fait les parents, le choix fait les amis Mais Ben, est-ce le bon choix ?…

Gil et Ben, c’est un savant mélange entre une véritable pièce de théâtre et des sketchs fous.

Du rythme, des rebondissements, du rire, de l’impro, vous vivez avec eux les péripéties qui feront de cette journée une réussite ! Ou pas…

Quand AMOUR et HUMOUR ne font plus qu’un , GIL et BEN sont RéUnis pour le meilleur et pour le RIRE.

Comme les artistes sont des gens bien élevés, ils se prêteront volontiers à une séance photo et dédicaces à la fin du spectacle !

Informations pratiques :

Tarif unique : 32€

Placement libre. Scène réhaussée pour une bonne visibilité.

Bar ouvert après la représentation.

Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 à 45 minutes avant le début de la représentation

L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle.

IMPORTANT :

Une réservation vous engage, votre présence est obligatoire au moins 15 minutes avant le début du spectacle. L’accès à la salle vous sera refusé une fois le spectacle commencé et ne pourra donner lieu à aucun remboursement.

Votre réservation ne pourra pas non plus être déplacée sur une autre représentation.

Informations et réservation auprès du Canotier : 02 52 800 075 ou en ligne ICI .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-15 20:30:00

fin : 2024-11-15

Le Canotier 10 Avenue des Frères Lumière

Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@le-canotier.net

