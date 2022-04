Spectacle ‘Gigaboy’ Munster Munster Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Munster

Spectacle ‘Gigaboy’ Munster, 9 avril 2022, Munster. Spectacle ‘Gigaboy’ Munster

2022-04-09 – 2022-04-09

Munster Haut-Rhin Gigaboy Tous les enfants veulent devenir des super-héros, mais a-t-on demandé aux enfants super-héros ce qu’ils voulaient devenir ? Gigaboy est un super spectacle pour des super familles qui auront envie de s’aimer super fort à la fin. Compagnie des Ô À partir de 8 ans – 50 minutes Sur inscription Tous les enfants veulent devenir des super-héros, mais a-t-on demandé aux enfants super-héros ce qu’ils voulaient devenir ? +33 3 89 77 24 43 Gigaboy Tous les enfants veulent devenir des super-héros, mais a-t-on demandé aux enfants super-héros ce qu’ils voulaient devenir ? Gigaboy est un super spectacle pour des super familles qui auront envie de s’aimer super fort à la fin. Compagnie des Ô À partir de 8 ans – 50 minutes Sur inscription Munster

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Munster Autres Lieu Munster Adresse Ville Munster lieuville Munster Departement Haut-Rhin

Munster Munster Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/munster/

Spectacle ‘Gigaboy’ Munster 2022-04-09 was last modified: by Spectacle ‘Gigaboy’ Munster Munster 9 avril 2022 Haut-Rhin Munster

Munster Haut-Rhin