Spectacle Germaine, Boussole et Tranquille Maslacq, vendredi 9 février 2024.

Spectacle Germaine, Boussole et Tranquille Maslacq Pyrénées-Atlantiques

Par clak compagnie

Germaine, Boussole et Tranquille, aventuriers passionnés et atypiques, déploient toute leur énergie pour raconter l’histoire d’Agata, petite pierre solitaire, et ce n’est pas de tout repos !

Nous sommes témoins de ses difficultés, de ses doutes et de son entêtement. Entre récit initiatique et conte d’aventure, le spectacle propose un voyage riche en découvertes aux sons doux et virevoltants du saxophone et du violoncelle et autres surprises musicales.

Salle socio-culturelle

Maslacq 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine bm.maslacq@orange.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 19:00:00

fin : 2024-02-09



