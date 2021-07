Volmunster Volmunster Moselle, Volmunster SPECTACLE : GÉRARD NAQUE LE PRESQU’IDIGITATEUR Volmunster Volmunster Catégories d’évènement: Moselle

Volmunster Moselle Volmunster Spectacle proposé dans le cadre du festival « Il été une fois » par la compagnie Seuls les poissons. Avec un discours décalé de la traditionnelle posture du magicien et une mise en scène participative sous forme de conférence politico-loufoque, ce personnage « sympathétique » utilise la magie pour questionner la notion d’illusion au quotidien. Car Gérard, c’est un vrai magicien, parfois même un mentaliste, mais qui se revendique comme descendant présumé de l’illustre Charles Attend ! Il se croit philosophe, parfois même poète… mais Gérard cultive les paradoxes, cherchant toujours un prétexte pour surpasser les désillusions de la vie. Annulé en cas de pluie. dernière mise à jour : 2021-07-03 par

