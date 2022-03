Spectacle : gens du pays Colmar Colmar Catégories d’évènement: Colmar

Haut-Rhin

Spectacle : gens du pays Colmar

2022-05-17 20:00:00 – 2022-05-17 21:10:00

Colmar Haut-Rhin EUR Nous nous trouvons aujourd’hui en France.

Un jeune garçon, Martin Martin, a été arrêté par la police parce qu’il s’est aventuré à l’extérieur de la ville. Il n’a aucun papier sur lui, aucun moyen de prouver son identité. Il est donc retenu au poste pour la nuit…

A partir de 14 ans Colmar

