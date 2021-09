Igny Igny Essonne, Igny Spectacle GENOUSIE de René de Obaldia : théâtre, piano et danse Igny Igny Catégories d’évènement: Essonne

Igny

Spectacle GENOUSIE de René de Obaldia : théâtre, piano et danse Igny, 28 septembre 2021, Igny. Spectacle GENOUSIE de René de Obaldia : théâtre, piano et danse 2021-09-28 21:00:00 – 2021-09-28 23:00:00 Pl. de Stalingrad Centre Isadora Duncan

Igny Essonne Igny EUR GENOUSIE de RENÉ DE OBALDIA : une pièce débordant de fantaisie, d’humour et de poésie… En représentation à Bures-sur-yvette, Igny, Massy, Gometz-le-Châtel et Palaiseau veronique-maas@orange.fr +33 6 81 22 57 69 https://www.capsurscene.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-22 par

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Igny Autres Lieu Igny Adresse Pl. de Stalingrad Centre Isadora Duncan Ville Igny lieuville 48.73282#2.22115