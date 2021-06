Paris EGLISE ST-ETIENNE-DU-MONT Paris Spectacle « Geneviève – Une femme pour son peuple » EGLISE ST-ETIENNE-DU-MONT Paris Catégorie d’évènement: Paris

Spectacle « Geneviève – Une femme pour son peuple » EGLISE ST-ETIENNE-DU-MONT, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 1 au 4 juillet 2021 :

jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 21h30 à 1h30

payant

Un parcours immersif spectaculaire ! Découvrez l’une des plus belles églises de Paris comme vous ne l’avez jamais vue ! Magistralement mise en lumière par près de 1.000 bougies et servie par une scénographie immersive inédite, l’église s’illumine et prend vie pour vous conter les grandes heures de l’histoire de Geneviève, patronne de la capitale. Happé dans l’histoire, préparez-vous à plonger au cœur du Ve siècle – et des origines de Paris ! Spectacles -> Autre spectacle EGLISE ST-ETIENNE-DU-MONT Place Sainte-Geneviève Paris 75005

10 : Cardinal Lemoine (330m) 10 : Maubert – Mutualité (388m)

Contact :POLARIS 0621528302 morgane.philippe@polaris-production.com https://m.facebook.com/genevievespectacle Spectacles -> Autre spectacle

2021-07-01T21:30:00+02:00_2021-07-02T01:30:00+02:00;2021-07-02T21:30:00+02:00_2021-07-03T01:30:00+02:00;2021-07-03T21:30:00+02:00_2021-07-04T01:30:00+02:00;2021-07-04T21:30:00+02:00_2021-07-05T01:30:00+02:00

Eglise Saint-Jean-Etienne-du-Mont

Lieu EGLISE ST-ETIENNE-DU-MONT Adresse Place Sainte-Geneviève Ville Paris