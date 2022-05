SPECTACLE – GAVILÀN ET LA BESACE DE TEMISTOCLES, 21 juillet 2022, .

SPECTACLE – GAVILÀN ET LA BESACE DE TEMISTOCLES

2022-07-21 – 2022-07-21

EUR Le Nombril du Monde accueille Victor, empreint de sa culture sud-américaine qui aime partager les histoires de vie !

Sa parole généreuse et dynamique transporte comme un voyage au cœur de l’humanité, adaptant contes populaires et personnels au monde contemporain. Dans beaucoup de pays, la tradition veut que l’art du conte soit un art du moment. Il s’agit ici d’un moment d’écoute privilégiée et mutuelle. S’il est vrai que le public est à l’écoute du conteur, celui-ci est aussi à l’écoute de son auditoire. De cette manière, le conteur arrive au rendez-vous, et une histoire vient toquer à la porte et se présente à tous, une histoire qui est dans la besace du conteur et dans l’attente de ceux qui l’écoutent. Elle a la particularité de savoir arriver à point nommé.

Tout public à partir de 5-6 ans

