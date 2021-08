Villard-Reculas Villard-Reculas Isère, Villard-Reculas Spectacle – Gala de cirque Villard-Reculas Villard-Reculas Catégories d’évènement: Isère

Villard-Reculas

Spectacle – Gala de cirque Villard-Reculas, 17 août 2021, Villard-Reculas. Spectacle – Gala de cirque 2021-08-17 20:00:00 20:00:00 – 2021-08-17 21:30:00 21:30:00 Maison du Villard Le village

Villard-Reculas Isère Villard-Reculas Pour cette soirée gala de cirque laissez, vous impressionner par les acrobaties, émerveiller par les jongleries et surprendre par les tours de magie de nos artistes circassiens de passage à Villard Reculas. info-villard-reculas@oisans.com +33 4 76 80 45 69 dernière mise à jour : 2021-07-29 par Oisans Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Isère, Villard-Reculas Autres Lieu Villard-Reculas Adresse Maison du Villard Le village Ville Villard-Reculas lieuville 45.09146#6.03132