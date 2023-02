Spectacle “Gaillard et le diable” rue saint louis Pau Catégories d’Évènement: Pau

Pyrenees-Atlantiques EUR 0 Les classes à horaires aménagés musique Jeanne d’Albret à Pau, rejoints par la classe théâtre du collège Simin Palay à Lescar, vous proposent un conte musical pour choeur et orchestre. Les classes à horaires aménagés musique Jeanne d’Albret à Pau, rejoints par la classe théâtre du collège Simin Palay à Lescar, vous proposent un conte musical pour choeur et orchestre. rue saint louis Théâtre saint louis Pau

