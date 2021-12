Spectacle : Gaïa 2.0 Saint-Astier, 29 janvier 2022, Saint-Astier.

Spectacle : Gaïa 2.0 rue Amiral Courbet Centre Culturel La Fabrique Saint-Astier

2022-01-29 – 2022-01-29 rue Amiral Courbet Centre Culturel La Fabrique

Saint-Astier Dordogne

Par Cie Bakhus – Michaël Six : danse hip-hop et contemporaine, acrobatie, musique live, vidéo, cirque… un spectacle très vivant où danse et vidéo questionnent l’humanité.

RDV 20h30, centre culturel.

Tarifs 16 € – 12 €. Sur réservation

La Fabrique 05 53 02 41 99

+33 5 53 02 41 99

la fabrique

rue Amiral Courbet Centre Culturel La Fabrique Saint-Astier

