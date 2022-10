SPECTACLE | GADOUE Belleville-sur-Meuse Belleville-sur-Meuse Catégories d’évènement: Belleville-sur-Meuse

Meuse Belleville-sur-Meuse Tout public à partir de 5 ans Durée : 30 min. + rencontre avec les artistes

Il arrive impeccable, en complet-veston, sur une piste de boue blanche. Attention à la gadoue ! Avec tous ces jonglages, la chute est inévitable. Les salissures aussi. Encore plus les éclats de rire… Gadoue est un spectacle réjouissant, qui se joue des interdits et réveille en nous, grands et petits, un vrai désir de transgression ! Nathan Israël, jongleur virtuose, incarne un personnage élégant. Le pied à peine posé sur une piste recouverte d’argile, il nous fait craindre le pire. Enchaînant des jongleries de plus en plus complexes, il finit par se retrouver par terre. Peu importe, il poursuit, en jonglant avec des boules ou des mottes de terre aux formats des plus variables. Mi-homme mi-bête, cette créature bipède se vautre dans la boue, avec le plaisir enfantin de la patauge. L’artiste, mis en scène par sa complice Luna Rousseau, nous fait passer des conventions sociales à l’humiliation, du ridicule à la joie de jouer sans retenue. Un vrai Buster Keaton au pays de la régression ! Compagnie Le Jardin des Délices Auteurs : Luna Rousseau, Nathan Israël

Conception, mise en scène, dramaturgie : Luna Rousseau

Interprétation : Nathan Israël, Delphine Benhamou

Régie : Vincent Berthe de Pommery © Gadoue 2 – credit Christophe Raynaud de Lage

