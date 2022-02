Spectacle “Gabriel.le” Centre Paris Anim’ La Jonquière Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Spectacle “Gabriel.le” Centre Paris Anim’ La Jonquière, 30 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du mercredi 30 mars 2022 au samedi 02 avril 2022 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 20h00 à 21h30

payant

Gabriel naît avec un corps de fille mais a été élevé comme un garçon sur ordre de son grand-père, le prince de Bramante… Gabriel pourra ainsi recevoir l’héritage familial à la place de son cousin Astolphe, dont la vie de débauche n’est pas digne du titre de Prince. Lorsqu’il apprend ce secret, le monde de Gabriel s’écroule et il décide de partir à la rencontre de son cousin. Une incroyable histoire d’amour va alors naître entre ces deux personnages que tout oppose. Distribution : Albert Arnulf, Clémence Audas, Yolanda Creighton et Guillaume Lauro-Lillo D’après l’oeuvre de Georges Sand Adaptation et mise en scène Justine Marçais Graphiste : Yolanda Creighton Centre Paris Anim’ La Jonquière 88, rue de La Jonquière Paris 75017 Contact : 0142297879 calajonquiere@actisce.org Date complète :

