Loire-Atlantique

SPECTACLE « FUSÉE » – COMPAGNIE PAS CRU PAS CUIT
A Lavau'tre – Café associatif
Rue du cadran
Lavau-sur-Loire
Loire-Atlantique

2023-01-27

Entrée libre

Ouverture du café 18h30

Spectacle à 20h

Tout public
https://fr-fr.facebook.com/Alavautre/

