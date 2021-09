Cenon Hôtel de ville Cenon, Gironde Spectacle “Funérailles d’hiver” Hôtel de ville Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Spectacle “Funérailles d’hiver” Hôtel de ville, 17 décembre 2021, Cenon. Spectacle “Funérailles d’hiver”

Hôtel de ville, le vendredi 17 décembre à 20:45

Une vieille femme meurt la veille du mariage de sa jeune nièce. L’usage et la bienséance voudraient que la cérémonie du mariage soit respectueusement reportée.Mais si toute la famille prend la fuite pour ne pas entendre la mauvaise nouvelle…? Ainsi cousine, cousin et beaux-parents préfèrent courir loin devant le neveu orphelin.Restants sourds à ses lamentations, les mains fermement rivées sur leurs oreilles, fuyant rageusement la mauvaise nouvelle. De l’appartement à la plage, en passant par… l‘Himalaya, tous s’acharnent à tenir à distance le cousin endeuillé agitant son faire-part de décès, mais celui-ci s’accroche, coûte que coûte… Entre l’enterrement et le mariage leur choix est fait et c’est leur bonheur qu’ils veulent préserver. Quoi qu’il leur en coûtera… ce mariage aura lieu.

10€ / sur réservation / pass sanitaire exigé

La cie “La sauce théâtre” vous donne rendez-vous à l’oscillothéâtre, à la découverte de son spectacle “funérailles d’hiver”. Hôtel de ville 1 avenue Carnot 33150 Cenon Gironde

