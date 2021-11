Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence 26801, Portes-lès-Valence Spectacle “Frères” Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence Catégories d’évènement: 26801

Portes-lès-Valence

Spectacle “Frères” Portes-lès-Valence, 27 novembre 2021, Portes-lès-Valence. Spectacle “Frères” Train théâtre 1 rue Aragon Portes-lès-Valence

2021-11-27 20:00:00 20:00:00 – 2021-11-27 Train théâtre 1 rue Aragon

Portes-lès-Valence 26801 EUR Deux frères nous racontent le parcours de leur grand-père, Angel, dans l’Espagne en guerre de 1936, du coup d’État de Franco à l’exil vers la France. +33 4 75 57 14 55 http://www.train-theatre.fr/ Train théâtre 1 rue Aragon Portes-lès-Valence

dernière mise à jour : 2021-10-29 par

Détails Catégories d’évènement: 26801, Portes-lès-Valence Autres Lieu Portes-lès-Valence Adresse Train théâtre 1 rue Aragon Ville Portes-lès-Valence lieuville Train théâtre 1 rue Aragon Portes-lès-Valence