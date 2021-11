Spectacle ‘Fred Tousch dans Maître Fendard » par la Compagnie Le Nom du Titre Bidart, 21 novembre 2021, Bidart.

Spectacle ‘Fred Tousch dans Maître Fendard » par la Compagnie Le Nom du Titre Théâtre Beheria Chemin des écoliers Bidart

2021-11-21 18:00:00 – 2021-11-21 19:15:00 Théâtre Beheria Chemin des écoliers

Bidart Pyrénées-Atlantiques

5 5 EUR Tout public.

Maître Fendard est un avocat spécialisé dans les affaires à caractère poétique et surréaliste. Accompagné de Ménardeau son fidèle greffier musicien, il nous narre et chante son plus beau procès : l’affaire du château de sable !

Fred Tousch et François Rollin plongent les spectateurs dans l’univers étrange des avocats et se moquent astucieusement de la profession. Un spectacle à pleurer… de rire car ce Don Quichote en robe accompagné d’un sancho-greffier a un but ultime, celui de donner une jurisprudence burlesque à la poésie.

Un spectacle désopilant où le talent des acteurs au service d’un texte ciselé et drôle offre au public une soirée délicieusement absurde.

Les billets en pré-vente à l’Office de tourisme et sur le site www.bidarttourisme.com jusqu’au vendredi 19 novembre à 16h15.

Tout public.

Maître Fendard est un avocat spécialisé dans les affaires à caractère poétique et surréaliste. Accompagné de Ménardeau son fidèle greffier musicien, il nous narre et chante son plus beau procès : l’affaire du château de sable !

Fred Tousch et François Rollin plongent les spectateurs dans l’univers étrange des avocats et se moquent astucieusement de la profession. Un spectacle à pleurer… de rire car ce Don Quichote en robe accompagné d’un sancho-greffier a un but ultime, celui de donner une jurisprudence burlesque à la poésie.

Un spectacle désopilant où le talent des acteurs au service d’un texte ciselé et drôle offre au public une soirée délicieusement absurde.

Les billets en pré-vente à l’Office de tourisme et sur le site www.bidarttourisme.com jusqu’au vendredi 19 novembre à 16h15.

+33 5 59 54 68 59

Tout public.

Maître Fendard est un avocat spécialisé dans les affaires à caractère poétique et surréaliste. Accompagné de Ménardeau son fidèle greffier musicien, il nous narre et chante son plus beau procès : l’affaire du château de sable !

Fred Tousch et François Rollin plongent les spectateurs dans l’univers étrange des avocats et se moquent astucieusement de la profession. Un spectacle à pleurer… de rire car ce Don Quichote en robe accompagné d’un sancho-greffier a un but ultime, celui de donner une jurisprudence burlesque à la poésie.

Un spectacle désopilant où le talent des acteurs au service d’un texte ciselé et drôle offre au public une soirée délicieusement absurde.

Les billets en pré-vente à l’Office de tourisme et sur le site www.bidarttourisme.com jusqu’au vendredi 19 novembre à 16h15.

Imed A. Nawa©2015

Théâtre Beheria Chemin des écoliers Bidart

dernière mise à jour : 2021-11-15 par