Bar-le-Duc Meuse Ça déménage sur scène avec le gang ukrainien des Dakh Daughters ! Excellentes musiciennes, les filles de Dakh ont aussi des voix aux timbres puissants, capables de tous les excès. Les voilà donc fardées telles des poupées russes de pacotille et remontées comme des piles électriques avec ce Freak Cabaret : à la fois un show théâtral et un concert punk ! C’est virulent, subversif et joyeusement libertaire. +33 3 29 79 73 47 https://www.acb-scenenationale.org/ Maxim DONDYUK

