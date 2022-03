Spectacle : Fraternité Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Spectacle : Fraternité Reims, 9 novembre 2020, Reims. Spectacle : Fraternité La Comédie de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims

2020-11-09 – 2021-03-09 La Comédie de Reims 3 Chaussée Bocquaine

Reims Marne Un spectacle des Hommes Approximatifs Texte : Caroline Guiela Nguyen avec l’ensemble de l’équipe artistique

Mise en scène : Caroline Guiela Nguyen —-

Un monde de la réconciliation Dans un futur proche, une mystérieuse éclipse entraîne la disparition soudaine d’une partie de l’humanité. Les humains restés sur Terre inventent en urgence un « Centre de Soin et de Consolation » pour combler ensemble le vide laissé par celles et ceux devenus absents. La fiction imaginée par Caroline Guiela Nguyen démarre sur cette étrange catastrophe. Elle se déploie sur un temps devenu autre, intense et éternel, où les humains font de la fraternité un outil de lutte et d’espoir pour résister à cette disparition insupportable. Comme à son habitude, Caroline Guiela Nguyen, dont la compagnie Les Hommes Approximatifs est associée à la Comédie, rassemble au plateau comédiens professionnels et amateurs venus de différents pays, et fait parler son spectacle en plusieurs langues. Une scène-monde, où les humains se mettent au chevet des humains…

—- Spectacle accessible dès 15 ans. La représentation du jeudi 10 mars sera suivie d’une rencontre avec l’équipe artistique.

Spectacle proposé en audiodescription le vendredi 11 mars. La réservation du casque doit se faire au moins 48h à l’avance auprès de l’adresse mail indiquée.

acdp@lacomediedereims.fr +33 3 26 48 49 10 https://www.lacomediedereims.fr/saison-21-22/fraternite

