Parc du domaine de Vizille, le samedi 4 juin à 17:00

Ce spectacle aborde entre autres : – L’histoire du parfum de l’Antiquité à nos jours : parfois lien entre les hommes et les dieux, parfois remède, parfois marqueur de place sociale, accessoire d’apparat, ou origine d’une industrie de luxe, le parfum accompagne la vie des humains depuis le Néolithique. – L’histoire des jardins botaniques : l’une des vocations de ces jardins était de fournir en plantes médicinales les apothicaires et de permettre l’enseignement de la médecine. Du jardin des simples au jardin des plantes, de l’herbier au jardin d’acclimatation, c’est aussi l’histoire de la botanique et des grandes expéditions scientifiques qui se livre dans les allées fleuries. – Le paysage olfactif chez les animaux : alors que l’on dirait à quelqu’un, “je t’ai aperçu hier en sortant du musée”, le renard “dirait”, “je t’ai senti dans la nuit au détour d’une clairière.” Chez la plupart des animaux, le territoire est un dédale parfumé. À travers les odeurs, ils échangent, ils se reconnaissent, ils marquent leur position hiérarchique au sein du groupe. – Les liens entre odeurs et souvenirs : il suffit parfois d’une odeur pour que des souvenirs anciens, qu’on croyait disparus, ressurgissent du fond de notre mémoire… C’est l’effet « madeleine de Proust ». Parc du Domaine de Vizille Gratuit | Tout public | Renseignements au 04 76 68 07 35 | Dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Dans le cadre de Grenoble Capitale Verte Européenne 2022. Avec Fragrances, Culture Caillou propose une plongée dans le monde des odeurs et des parfums. Parc du domaine de Vizille Place du château, 38220 Vizille, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Vizille Isère

2022-06-04T17:00:00 2022-06-04T18:30:00

