Le Creusot Le Creusot Le Creusot, Saône-et-Loire Spectacle – Fragile Le Creusot Le Creusot Catégories d’évènement: Le Creusot

Saône-et-Loire

Spectacle – Fragile Le Creusot, 20 novembre 2021, Le Creusot. Spectacle – Fragile La Baraque 7 rue Goujon Le Creusot

2021-11-20 – 2021-11-20 La Baraque 7 rue Goujon

Le Creusot Saône-et-Loire Un spectacle qui mêle musique chant et jeu avec Isabelle Loisy comédienne chanteuse et Rémi Auclair musicien comédien chanteur. C’est l’histoire d’un couple d’artistes qui se met en place pour l’ultime répétition de son dernier tour de chant « Amour sans détour » Olivier mise beaucoup sur ce spectacle tandis que Sophie laisse exprimer sa lassitude pour cette énième répétition. a.delabaraque@orange.fr Un spectacle qui mêle musique chant et jeu avec Isabelle Loisy comédienne chanteuse et Rémi Auclair musicien comédien chanteur. C’est l’histoire d’un couple d’artistes qui se met en place pour l’ultime répétition de son dernier tour de chant « Amour sans détour » Olivier mise beaucoup sur ce spectacle tandis que Sophie laisse exprimer sa lassitude pour cette énième répétition. La Baraque 7 rue Goujon Le Creusot

dernière mise à jour : 2021-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Le Creusot, Saône-et-Loire Autres Lieu Le Creusot Adresse La Baraque 7 rue Goujon Ville Le Creusot lieuville La Baraque 7 rue Goujon Le Creusot