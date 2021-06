Spectacle « Fougues » Halle, 11 juin 2021-11 juin 2021, Le Fousseret.

Spectacle « Fougues »

Halle, le vendredi 11 juin à 19:00

“Fougues” est la rencontre avec Icare, un jeune homme en cavale qui vient se réfugier dans son ancien quartier. Sous l’impulsion de Jimmy, son musicien imaginaire, commence son parcours dans le Fousseret. Dans sa fuite, à travers ses rencontres et en repassant dans les lieux de sa jeunesse, il éprouve le besoin de se raconter, dans une parole enthousiaste, poétique et pleine de dérision. Nous le découvrons alors sous toutes ses facettes à la fois charmeur, violent, révolté, méfiant, tendre et en colère. Cette déambulation s’apparente à un rite initiatique où la parole lui permet de devenir maître de son histoire. L’intimité d’Icare se dévoile de rue en rue, il incarne le caractère précieux de la jeunesse et l’importance d’en préserver la richesse. C’est en quoi Icare résonne universellement et ne se résume pas à un garçon à la marge. Un spectacle en déambulation dans les rues du Fousseret, pour suivre l’échappée d’Icare, sa vie, ses démons, ses colères et ses joies. Dans le cadre de Ruée Jeune, un parcours de créations artistiques participatives qui interroge la place de la jeunesse sur le territoire et dans l’espace public. Pour ces résidences, Eurek’Art invite deux compagnies entre juin et novembre 2021. Ce projet s’est construit en collaboration avec les acteurs Enfance et Jeunesse et la Communauté de Communes Coeur de Garonne, et s’inscrit dans le cadre des actions d’éducation artistique et culturelle. RDV sous la halle. AVEC : Commédien.ne.s : Hugo Giordano, Adil KacedClara, Nathalie Aftimos, Grégory Nardella / Écriture et mise en scène : Caroline Cano / Composition musicale : Adil Kaced / Coordination artistique et attachée de production : Marina Pardo PARTENAIRES : Mairie du Fousseret AVEC LE SOUTIEN DE : Communauté de communes Cœur de Garonne, DRAC PACT 31, Conseil Départemental 31, Office Artistique de la Région Aquitaine, Région Occitanie, Onda (à confirmer)

Gratuit

Compagnie La Hurlante

Halle Le Fousseret Le Fousseret Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

