Fleury-devant-Douaumont Mémorial de Verdun Fleury-devant-Douaumont, Meuse Spectacle « Forteresses » Mémorial de Verdun Fleury-devant-Douaumont Catégories d’évènement: Fleury-devant-Douaumont

Meuse

Spectacle « Forteresses » Mémorial de Verdun, 18 septembre 2021, Fleury-devant-Douaumont. Spectacle « Forteresses »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Mémorial de Verdun

### L’adjudant Hermès, vaguemestre de régiment, vous invite à partager, le temps d’une visite, le parcours des combattants des forts de Verdun ! Il vous mènera depuis le Mémorial de Verdun, au cœur du fort de Douaumont et de l’ouvrage de Froideterre, pour vous faire découvrir la vie des équipages au sein des fortifications. Tout au long de votre périple, vous irez à la rencontre de soldats de Verdun et traverserez plusieurs épisodes marquants et parfois méconnus de l’histoire de ces forts dans la bataille de 1916. **Venez re(découvrir) ces hauts lieux de patrimoine du champ de bataille de Verdun, à travers un parcours théâtralisé, en musique, et surprenant !**

Dans la limite des places disponibles. Horaires et réservations prochainement disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T19:00:00

