SPECTACLE | FORTERESSES Fleury-devant-Douaumont, 18 décembre 2021, Fleury-devant-Douaumont.

SPECTACLE | FORTERESSES Fleury-devant-Douaumont

2021-12-18 15:00:00 15:00:00 – 2021-12-19 16:15:00 16:15:00

Fleury-devant-Douaumont Meuse Fleury-devant-Douaumont

Venez découvrir en famille la vie des équipages dans les forts de Verdun en 1916 !

Dans un parcours immersif, théâtralisé et en musique, vous irez à la rencontre de civils à l’arrière-front et de combattants de Verdun, et traverserez plusieurs épisodes marquants et parfois méconnus de l’histoire de ces forts dans la bataille de 1916. Cinq comédiens et une violoncelliste feront revivre au sein du Mémorial les récits et témoignages des combattants du fort de Douaumont et de l’Ouvrage de Froideterre, hauts lieux du Champ de bataille, dans une évocation profonde et sensible de leur histoire.

Le spectacle sera suivi d’un « goûter de Noël » dans la cafétéria du Mémorial de Verdun.

GRATUIT, réservations vivement conseillées sur www.memorial-verdun.fr

En coproduction avec l’association Transversales.

Durée : 1h15.

À partir de 8 ans.

Pour la première fois, le Mémorial de Verdun ouvre ses portes au public jusqu’au 31 décembre 2021.

Exceptionnellement, l’entrée sera gratuite pour les habitants du département de la Meuse les 24 & 31 décembre 2021 !

Fermé le 25 décembre 2021 et du 1er au 31 janvier 2022.

+33 3 29 88 19 16 http://www.memorial-verdun.fr/

© Mémorial de Verdun

Fleury-devant-Douaumont

dernière mise à jour : 2021-11-23 par