Spectacle « Forteresse ! »

Etes-vous prêts pour un voyage à travers mille ans d’histoire ? Ce spectacle jeune public (dès 5 ans) nous révèle la vie du château de Caen : secrets, combats et réjouissances.

Théâtre, marionnettes et kamishibaï par la compagnie Alkime et proposé par le Musée de Normandie.

Auditorium du Château de Caen

6 € sur réservation : mdn-reservation@caen.fr

Seuls les paiements en espèce, chèques et chèques-vacances sont acceptés (pas de paiment en carte bancaire).

mdn-reservation@caen.fr +33 2 31 30 47 60 https://musee-de-normandie.caen.fr/

