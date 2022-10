Spectacle : follow, par la Cie des sentiments alternés Centre Paris Anim’ Rachid Taha ex La Chapelle Paris Catégories d’évènement: île de France

“ Elle est aliénée aux réseaux sociaux, elle est malade. Elle ne fait plus la différence entre le réel et le virtuel et, si tu ne fais pas attention, elle te détruira comme elle a failli me détruire. “ Sous l’œil inquisiteur du compteur de Crédit Social qui trône au centre du bar, et au rythme des abonnements et des likes des followers, un compte à rebours géant égraine les secondes qui séparent le jeune couple d’artistes de l’arrivée massive de leurs followers. Les quatre protagonistes vont essayer de maîtriser une situation qui va devenir de plus en plus incontrôlable, jusqu’à ce qu’un incident tragique change le cours de leurs vies. Centre Paris Anim’ Rachid Taha ex La Chapelle 26 boulevard de La Chapelle 75018 Paris Contact : https://actisce.org/index.php/taha 0142051839 cparachidtaha@actisce.org https://www.actisce.org/index.php/component/icagenda/692-stages-toussaint-7-11-ans?Itemid=

