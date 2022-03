Spectacle folklorique landais Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

Landes

Spectacle folklorique landais Dax, 1 avril 2022, Dax. Spectacle folklorique landais Rue Aygue Rouye Maison des Gouyats Dax

2022-04-01 20:45:00 – 2022-04-01 Rue Aygue Rouye Maison des Gouyats

Dax Landes EUR Danses folkloriques landaises au sol et sur échasses par les Gouyats de l’Adou. Danses folkloriques landaises au sol et sur échasses par les Gouyats de l’Adou. Danses folkloriques landaises au sol et sur échasses par les Gouyats de l’Adou. serge lafourcade

Rue Aygue Rouye Maison des Gouyats Dax

dernière mise à jour : 2022-03-09 par

Détails Catégories d’évènement: Dax, Landes Autres Lieu Dax Adresse Rue Aygue Rouye Maison des Gouyats Ville Dax lieuville Rue Aygue Rouye Maison des Gouyats Dax Departement Landes

Dax Dax Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dax/

Spectacle folklorique landais Dax 2022-04-01 was last modified: by Spectacle folklorique landais Dax Dax 1 avril 2022 Dax Landes

Dax Landes