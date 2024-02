Spectacle: « Folie ordinaire » de la Cie Monde à Part Le 5 Bis Théâtren et Caetera La Réole, dimanche 17 mars 2024.

Spectacle: « Folie ordinaire » de la Cie Monde à Part Le 5 Bis Théâtren et Caetera La Réole Gironde

Entre envolées verbales et musicales, Frédéric DAVID et Yann LEFER nous offrent un intense plaidoyer plein d’humour et de poésie, pour le respect des différences et l’ouverture au monde.

Véritable performance verbale, corporelle et gestuelle, suspendue et tonique ce spectacle nous emmène dans un dédale de portraits, aussi réalistes qu’imaginaires.

On part très loin, très haut, et paradoxalement, si près… Sans doute au coeur de nous même. Folies Ordinaires, ou l’aventure d’une humanité, dans ce qu’elle a d’attachant et de révoltant.Comme si, par de petites histoires, on en revenait toujours à la même histoire ; celle d’êtres humains, qui font tout pour survivre dans cette folie ambiante. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 11:00:00

fin : 2024-03-17

Le 5 Bis Théâtren et Caetera 5 bis rue Jaganneau

La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine relaisculturel@gmail.com

L’événement Spectacle: « Folie ordinaire » de la Cie Monde à Part La Réole a été mis à jour le 2024-02-22 par OT de l’Entre-deux-Mers