Spectacle Fly me to the moon Ciboure, vendredi 24 mai 2024.

Spectacle Fly me to the moon Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tandem bicyclette pour deux personnes. Voyage tout ce qui nous arrive entre ici et là-bas. Lune notre destination à tous lorsqu’on rêve éveillé. Duo de clowns funambules du désastre et de la poésie. Une bicyclette volante, du bois, du fer, de la poussière, de grosses chaussures et des chapeaux jusqu’aux sourcils. Fly me to the moon est le voyage possible de deux clowns vers la lune. C’est la prouesse du rêveur, la prouesse de deux innocents.

Un moment plein de choses simples comme rire, écouter, se surprendre, jouer… un cadeau pour les sens.

Repli à l’Espace polyvalent Guy Poulou en cas de météo capricieuse. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 19:30:00

fin : 2024-05-24

Fronton de Socoa

Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Spectacle Fly me to the moon Ciboure a été mis à jour le 2024-02-15 par Office de Tourisme Pays Basque