Spectacle – Fly me to the moon Auditorium Viroflay, vendredi 22 mars 2024.

Spectacle – Fly me to the moon A l’aube du premier pas sur la lune, l’incroyable histoire de deux enfants de onze ans que tout sépare. Vendredi 22 mars, 20h00 Auditorium Tarif unique : 10 €

Début : 2024-03-22T20:00:00+01:00 – 2024-03-22T21:30:00+01:00

Fin : 2024-03-22T20:00:00+01:00 – 2024-03-22T21:30:00+01:00

A partir de 8 ans.

1968-1969, à l’aube du premier pas sur la lune, l’incroyable histoire de Jack et Maggy, deux enfants de onze ans que tout sépare. Elle, jeune londonienne fortunée atteinte de la maladie des enfants de la lune et lui, un jeune Afro-Américain surdoué, victime de ségrégation à Houston où il vit près de la NASA. Tous les deux se rencontrent au hasard d’une erreur téléphonique.

C’est le début d’une amitié à distance qui va rompre leur isolement et changer leur vie. Fly me to the moon est un conte moderne qui questionne sur la force du rêve, aborde avec tendresse et humour le sujet de la maladie, du racisme et de tous les barrages à la liberté dans un contexte de révolution sociale et culturelle.

De et mis en scène par Jean-Luc Bertin et Virginie Mathelin. Avec Laure Millet et Samir Adame. Compagnie du Semeur.

Durée : 1h05.

Auditorium 74, avenue du Général Leclerc 78220 Viroflay