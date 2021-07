Varzy Varzy Nièvre, Varzy Spectacle flottant « 2 Systèmes solaires » Varzy Varzy Catégories d’évènement: Nièvre

Varzy

Spectacle flottant « 2 Systèmes solaires » Varzy, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Varzy. Spectacle flottant « 2 Systèmes solaires » 2021-07-24 19:00:00 – 2021-07-25

Varzy Nièvre Varzy EUR 10 Venez assister au spectacle flottant organisé par « Le pianO du lac ».

C’est un spectacle qui offre au public de vivre un instant de rencontre et de poésie sur l’eau au coeur de sites aquatiques naturels ou urbains exceptionnels. https://www.pianodulac.fr/ Venez assister au spectacle flottant organisé par « Le pianO du lac ».

C’est un spectacle qui offre au public de vivre un instant de rencontre et de poésie sur l’eau au coeur de sites aquatiques naturels ou urbains exceptionnels. dernière mise à jour : 2021-07-14 par

Détails Catégories d’évènement: Nièvre, Varzy Étiquettes évènement : Autres Lieu Varzy Adresse Ville Varzy lieuville 47.35873#3.38803