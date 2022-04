Spectacle: Florent Peyre « Nature » Amiens, 12 février 2023, Amiens.

Spectacle: Florent Peyre « Nature » Amiens

2023-02-12 15:00:00 – 2023-02-12

Amiens Somme Amiens

34 34 Florent Peyre revient avec un nouveau spectacle. Après avoir joué dans la pièce « Le Prénom », dans la série « Papa ou Maman », Florent nous présente aujourd’hui son second one-man show.

Il nous surprend encore une fois et nous fait hurler de rire !

Pacemakers, épileptiques et cartésiens abstenez-vous : frénésie et folie garantie ! ”

En accord avec Borderline production…

artiste : Florent Peyre

auteurs : Florent Peyre , Matthieu Burnel, Philippe Caveriviere

metteur en scene : Eric Metayer

musique originale de Pascal Obispo

+33 3 22 47 29 00 http://www.nuitsdartistes.com/

Amiens

