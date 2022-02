Spectacle « Florence & Moustafa » Redon, 1 mars 2022, Redon.

Spectacle « Florence & Moustafa » Théâtre « Le Canal » Place du Parlement Redon

2022-03-01 19:30:00 – 2022-03-01 20:20:00 Théâtre « Le Canal » Place du Parlement

Redon Ille-et-Vilaine Redon

C’est le mariage de Florence et Moustafa, et les spectateurs sont conviés à la noce. Entre petits fours et champagne, l’un et l’autre vont nous raconter des histoires étonnantes et révéler les secrets qu’ils se cachent l’un à l’autre. Ils se feront tour à tour : princesse, génie, vizir… et tenteront de restituer toute la magie et la folie des Mille et Une Nuits. Un régal de poésie et de fantaisie !

En partenariat avec le Théâtre National de Bretagne.

billetterie.lecanal@redon-agglomeration.bzh +33 2 23 10 10 80 http://www.lecanaltheatre.fr/

Théâtre « Le Canal » Place du Parlement Redon

