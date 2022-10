Spectacle : Flex and steel show 2022 Charleville-Mézières Charleville-Mézières Catégorie d’évènement: Charleville-Mézières

2022-11-19 – 2022-11-19 75, rue Forest Charleville-Mézières Ardennes 27 27 EUR Charleville-Mézières « Dans les airs, les corps se délient » Elles sont de retour.Les élèves du studio Flex and Steel ont l’immense plaisir et la fierté de vous accueillir le 19 Novembre 2022 à 20h00 au 75 rue Forest à Charleville-Mézières.Elles ont été patientes mais déterminées, et enfin heureuses d’avoir la possibilité de revoir un public et de s’exprimer…dans les airs ! Un grand moment de classe, de féerie, de puissance et d’émerveillement nous attend tous.Vous êtes conviés à venir partager avec votre famille, vos amis et avec nous, ce grand rendez-vous d’arts aériens tant attendu qu’est le SHOW Flex and Steel 2022.Un vestiaire et une buvette seront à votre disposition. +33 3 24 55 00 00 http://75forestavenue.wixsite.com/le-75-forest-avenue 75, rue Forest Charleville-Mézières

