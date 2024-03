Spectacle Flashback 80′ Espace François Mitterrand Bergerac, samedi 6 avril 2024.

Spectacle Flashback 80′ Espace François Mitterrand Bergerac Dordogne

Un walkman dans les oreilles, une tenue fluo, un bandana sur la tête, une mise en plis de folie, vous êtes bien de retour dans les années 80′ !!!

Magic’ Compagnie vous propose une interprétation moderne et fun de cette décennie, empreinte de liberté et d’insouciance à travers un show d’1h30 où magie, chant et danse viennent animer nos 8 artistes sur des tableaux. Vous pourrez rire, chanter, vibrer et vous remémorer tous les moments phares de ces années-là.

Vos tubes préférés de 1980 à 1990 vous attendent !

Réservation par téléphone ou par mail. 12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 21:00:00

fin : 2024-04-06

Espace François Mitterrand Boulevard Henri Sicard

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine magic.compagnie@gmail.com

