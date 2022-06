Spectacle Flamenco Marseille 12e Arrondissement, 1 juillet 2022, Marseille 12e Arrondissement.

Spectacle Flamenco

14 Rue Robert Coffy, 13012 Marseille Lycée de l’Olivier Théâtre de l’Olivier Marseille 12e Arrondissement Bouches-du-Rhône Lycée de l’Olivier 14 Rue Robert Coffy, 13012 Marseille

2022-07-01 20:30:00 – 2022-07-02

L'occasion aussi de se retrouver et de faire la fête en toute simplicité dans le foyer puis dans la jolie cour du Lycée l'Olivier.



Distribution

Chorégraphies: Ana Pérez, María Pérez, María Moreno et Lucía la Piñona.

Mise en scène: María Pérez

Composition musicale: Manuel Gómez

A la Danse: Ana Pérez et María Pérez

A la Guitare: Manuel Gómez

Au chant: Justo Eleria, Manuel Gómez et Jesus de la Manuela

Avec la participation de l’ensemble des élèves du Centre Solea, Siège Officiel de la EFA, Ecole de Flamenco d’Andalousie.

Pour célébrer enfin et tous ensemble, le retour à la vie par un flamenco inclusif où professionnels et amateurs vont dépasser leurs limites dans un spectacle haut en couleurs et en contrastes qui vous remplira de bonheur et d’espoir.

http://centresolea.org/

