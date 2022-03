Spectacle flamenco “En mi sitio!” – Vendredi 8 avril Espace Canal des 2 Mers, 8 avril 2022, Lespinasse.

### Dans l’ambiance d’un cabaret andalou **Imprégnez-vous, le temps d’une soirée, de l’atmosphère de Séville, l’éclatante cité andalouse. Imaginez-vous plongés dans l’univers des tablaos flamencos où convergent le charme, la sensualité, les chants profonds, la guitare qui les accompagne, l’élan du zapateado et des palmas et les danses des artistes.** Guitariste et compositeur franco-espagnol, Nicolas fait partie de cette nouvelle génération de la scène flamenca hexagonale. Un art qu’ il aborde avec audace et originalité en proposant un répertoire inédit et personnel. Conteur d’histoires qui invitent à l’évasion et à la rêverie, Nicolas Saez et les artistes du sextet puisent dans les racines de cet art tout en y insufflant leur propre histoire et culture. Entre musique, chant et danse, ils réinventent un cabaret andalou nourri d’effluves contemporaines. [[https://youtu.be/AuPhq8MUApk](https://youtu.be/AuPhq8MUApk)](https://youtu.be/AuPhq8MUApk) _**Nicolas SAEZ Guitare et Composition | Léa LLINARES Danse | Alberto GARCIA Chant et Guitare | Julien CRIDELAUSE Basse | Nicolas FROSSARD Violon | Sabrina ROMERO Percussions, Choeurs et Danse**_ _“Le nouveau spectacle de ce sextet de Nicolas Saez, s’inscrit dans une recherche des racines profondes de ses membres :“Nés ici, mais porteurs d’une culture de là-bas”, qu’ils traduisent magistralement par la musique, le chant et la danse. Rien de figé dans ce spectacle qui repose sur une culture originale et multi centenaire mais que les artistes agrémentent d’interprétations aux accents très contemporains…”_ **_Sud Ouest_** Prix : 7€

Avec Nicolas Saez et son sextet flamenco

Espace Canal des 2 Mers Place du Boulodrome, 31150 Lespinasse Lespinasse Haute-Garonne



